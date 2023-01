Neue Vorwürfe: Hat Bill Murray auch Geena Davis belästigt?

Wurde auch Geena Davis (66) von Bill Murray (72) angegangen? Gegen den US-Schauspieler wurden bereits vergangenes Jahr Vorwürfe laut, er habe sich bei Dreharbeiten unangemessen verhalten. Im Oktober beschuldigten ihn zusätzlich ehemalige Mitarbeiterinnen seiner Filme. Er habe sie belästigt und sogar versucht, sie zu küssen. Eine ganz ähnliche Geschichte erzählte jetzt auch eine Kollegin: Geena verriet, dass sie sich ebenfalls von Bill bedrängt fühlte.

In dem Podcast "On with Kara Swisher" erzählte Geena, dass Bill bei der Vorbereitung eines Films im Hotel aus dem Nichts auf die Idee gekommen sei, ein spezielles Massagegerät an der Schauspielerin auszuprobieren. "Ich sagte immer wieder Nein, bis zu dem Punkt, an dem ich ihn hätte anschreien müssen. [...] Aber ich war zu schüchtern", erinnerte sie sich. Deshalb habe sie ihn machen lassen und erkannte, worauf er hinauswollte: "Da wurde mir klar, dass es nur darum ging, zu sehen, ob er mich zu etwas Unangemessenem zwingen konnte." Die Produktion habe den Vorfall sogar mitbekommen, aber nicht eingegriffen, meinte Geena.

Zu einer anderen Gelegenheit sei Bill Geena gegenüber ohne ersichtlichen Grund völlig ausgerastet. Offenbar stand sie ihm lediglich im Weg, weswegen er so wütend wurde, dass er sie vor der gesamten Crew anbrüllte. "Es ist immer noch aufwühlend, darüber zu sprechen, weil ich mich so geschämt habe – als jemand, der alles richtig machen wollte", erklärte sie.

