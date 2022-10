Kinder mit Mitte 40: Geena Davis (66) ist total froh darüber

Geena Davis (66) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch liebende Mutter von drei Kindern. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Reza Jarrahy hat sie die Zwillinge Kaiis und Kian sowie Tochter Alizeh. Dass die ehemalige Grey's Anatomy-Darstellerin aber erst mit Mitte 40 Kinder bekommen hat, bereut sie nicht: In einem Gespräch verriet Geena nun, dass das späte Mutterglück absolut gewollt war!

Im Interview mit der Talkshow "Loose Women" erklärte die 66-Jährige, warum sie mit dem Kindersegen gewartet hat. "Ich wollte warten und hoffte, dass ich noch Kinder bekommen könnte. Aber ich dachte mir: 'Ich werde umso reifer sein, je länger ich warte'", plauderte die Schauspielerin offen aus. Geena gab nämlich zu, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht gerade vor Selbstwertgefühl gestrotzt habe.

Schon vor zwei Jahren hatte die Seriendarstellerin betont, wie happy sie über ihr spätes Mutterglück ist. "Ich bin froh, dass ich meine Kinder spät bekommen habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich so sehr verändert habe", hatte sie gegenüber The Guardian erklärt. Damals habe sie allerdings noch keine Erklärung dafür gehabt, warum sie so lange gewartet hatte.

Getty Images Reza Jarrahy und Geena Davis 2015

Getty Images Geena Davis mit ihrem Sohn Kian, September 2022

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

