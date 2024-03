Neues Projekt: Herzogin Meghan unterstützt jetzt Mamas im TV

Herzogin Meghan (42) nimmt sich einer neuen Aufgabe an. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) hat sich mit der Schauspielerin und Aktivistin Geena Davis (68) zusammengetan, um für Mütter und Frauen in der TV-Branche zu kämpfen. Wie jetzt offiziell bestätigt ist, wird ihre Archewell Foundation zusammen mit der Organisation Moms First an dem Projekt arbeiten. "Meine früheren Erfahrungen als Schauspielerin und heute als Produzentin und Mutter haben mich in meiner Überzeugung gestärkt, wie wichtig die Unterstützung von Frauen und Müttern sowohl hinter als auch vor der Kamera ist", betont die zweifache Mutter gegenüber Vanity Fair. Die Wahrnehmung von Müttern im Fernsehen müsse sich grundlegend ändern.

Die Initialzündung für ihr Vorhaben sei eine Studie gewesen, die von der Archewell Foundation finanziert wurde. Daraus gehe hervor, dass "obwohl TV-Mütter etwas vielfältiger geworden sind, sie als Berufstätige immer noch unterrepräsentiert und immer noch größtenteils jung, weiß und dünn sind", so Meghan. Das seien die Lücken, die es in der Unterhaltungsbranche immer noch gebe. Geena kann dem offenbar nur zustimmen: "Die Darstellung der Mutterschaft erscheint mir wie ein Rückschritt. Es spiegelt die moderne Realität nicht annähernd so gut wider, wie ich es mir erhofft oder vorgestellt hatte."

Meghan scheint aktuell fleißig an einem großen Comeback in der Geschäftswelt zu arbeiten. Nachdem ihr Podcast "Archetypes" bei Spotify eingestellt worden war, ergatterte sie einen neuen Deal mit der Firma Lemonada Media. Allerdings soll der längst nicht so lukrativ sein wie der erste. "Während das Paar von Spotify um die 16 Millionen Euro verdiente, beliefen sich die Einnahmen von Lemonada im vergangenen Jahr auf ungefähr 7 Millionen Euro", erklärte der Experte Andrew Bloch gegenüber Fabulous.

Anzeige

Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de