Darum fehlen Alec Baldwin und Geena bei "Beetlejuice"-Sequel

Der 1988 erschienene Erfolgsfilm "Beetlejuice" feiert in diesem Jahr sein Comeback: Tim Burton (66) hat die Charaktere in der Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" noch einmal aufleben lassen. Doch dabei schlüpfen nicht alle Schauspieler noch mal in ihre Rollen. Unter anderem werden Alec Baldwin (66) und Geena Davis (68) nicht im zweiten Teil zu sehen sein, obwohl sie im ersten Teil zu den Hauptdarstellern zählten. Doch das hat einen bestimmten Grund. "Ich glaube, ich wollte nicht einfach nur irgendwelche Kästchen abhaken. Obwohl sie so ein erstaunlicher Bestandteil des ersten Teils waren, habe ich mich auf etwas anderes konzentriert", erklärt Regisseur Tim gegenüber People.

Statt auf das verstorbene Ehepaar Adam und Barbara Maitland (gespielt von Alec und Geena) wollte Tim das Hauptaugenmerk dieses Mal auf die Deetz-Frauen legen. Dabei handelt es sich unter anderem um Lydia Deetz, gespielt von Winona Ryder (52), Delia Deetz, gespielt von Catherine O'Hara (70) und Neuzugang Astrid Deetz, die von Filmstar Jenna Ortega (21) verkörpert wird. "Eine Fortsetzung wie diese hatte wirklich mit der Zeit zu tun. Das war mein Aufhänger, die drei Generationen von Mutter, Tochter, Enkelin. Und das ist der Kern des Ganzen", gibt der erfolgreiche Filmproduzent zu verstehen.

Ab dem 6. September läuft "Beetlejuice Beetlejuice" in den Kinos. Gespannte Fans konnten die Hauptdarsteller in der Konstellation aber bereits bei der Premiere auf den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig bestaunen. Wednesday-Berühmtheit Jenna glänzte auf dem roten Teppich in einem knallroten Rüschenkleid. Ihre Co-Stars verzauberten in eleganten Looks aus schwarzen Anzügen und bodenlangen Roben.

Getty Images Tim Burton, Regisseur

Getty Images Der "Beetlejuice Beetlejuice"-Cast bei den Filmfestspielen 2024

