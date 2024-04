Zendaya knutscht mit Tom Holland bei ihrer Filmpremiere!

In ihrem neuen Film "Challengers – Rivalen" spielt Zendaya (27) eine Tennistrainerin, die zwei Profis gleichzeitig coacht und sich in einer Dreiecksbeziehung mit den beiden Männern wiederfindet. Im echten Leben ist die Schauspielerin glücklich vergeben an Tom Holland (27). Bei der Premiere des Streifens turtelt sie ganz verliebt mit ihrem Auserwählten. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Pärchen in einem schicken Londoner Kino. Inmitten des geschäftigen Treibens liegen sich der Spiderman-Star und die Euphoria-Darstellerin in den Armen und knutschen!

Zur Feier des Sportfilms trägt Zendaya in der englischen Hauptstadt ein ganz besonderes Outfit. Ihr weißes Kleid ist mit kleinen gekreuzten Tennisschlägern verziert und der Unterrock erinnert an ein Tennisnetz. Dazu kombiniert sie einen geflochtenen Zopf, der von einer weißen Schleife fixiert wird – eine Frisur, mit der sie auch auf dem Platz eine gute Figur machen würde! Tom spaziert nicht mit der 27-Jährigen über den Red Carpet, aber in den Aufnahmen der Daily Mail trägt er auch er einen geeigneten Look. Sein cremefarbenes Oberteil und seine beige Hose würden auch gut in einen schicken Tennisklub passen.

Obwohl die beiden Weltstars ihre Beziehung eher privat halten, plauderte die Amerikanerin in letzter Zeit häufig über ihren Liebsten. Anlässlich ihres Vogue-Covers sprach sie mit dem Magazin über den Beau. Sie habe live miterlebt, wie der Schauspieler sich zu einem Weltstar gemausert habe: "Ich habe definitiv gesehen, wie sich sein Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er hat es wirklich gut gemeistert." Das Model scheint sich auch schon Gedanken über gemeinsamen Nachwuchs und dessen Erziehung zu machen. "Ich möchte nicht unbedingt, dass meine Kinder mit diesem [Ruhm] zurechtkommen müssen", verriet sie im Interview.

Getty Images Zendaya bei der "Challengers"-Premiere

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

