"Alles was zählt"-Star Silvan-Pierre lässt sich scheiden!

Es ist aus. Seit mehr als 20 Jahren gingen der Alles was zählt-Star Silvan-Pierre Leirich (63) und seine Partnerin Barbara Ricci gemeinsam durchs Leben – nun allerdings nicht mehr, wie der Schauspieler im Interview mit RTL verrät. "Ich bin jetzt getrennt von meiner Ehefrau, wir sind kurz vor der Scheidung, das sage ich jetzt so hier das erste Mal", erzählt er. Das Verhältnis des einstigen Paares sei trotz Trennung gut. Während ihrer Ehe begrüßten der gebürtige Hannoveraner und die Italienerin zwei Kinder auf der Welt. Für Silvan-Pierre ist das Wohl der zwei das Wichtigste. "Es wird sich getrennt, es wird sich geschieden, aber das Verhältnis zu den Kindern bleibt bestehen, solange das Universum existiert", betont das TV-Gesicht.

Den Grund für das Liebes-Aus behielt Silvan-Pierre für sich. Vor ein paar Jahren schwärmte der Daily-Star noch von seiner Frau, seiner Partnerschaft und der gemeinsamen Hochzeit im Jahr 1998. "Barbara und ich sind seit 20 Jahren verheiratet. Wir haben damals zwei Feste gefeiert, in München und dann noch einmal in der Toskana. Da ich aber bis dahin meine italienische Familie nicht kannte, musste ich eine Stunde lang Hände schütteln", erinnerte er sich damals.

Hin und wieder gewährt der 63-Jährige Einblicke in sein Privatleben auf Instagram – so auch vor wenigen Tagen. Zu einer Schwarz-Weiß-Nahaufnahme mit seinem Sohn veröffentlichte Silvan-Pierre die poetischen Worte: "Durchblick behalten… schwer ihn zu bekommen! Wir alle haben die Ich-Brille auf… Sehen wir mehr mit dem Herzen als mit den Augen, dann wird die Mitte bunt und das Herz reich… Das, Ladies and Gentlemen, ist echter Reichtum… Das andere nahezu Humbug…"

Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Richard (Silvan Pierre Leirich), Simone (Tatjana Clasing)

Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

