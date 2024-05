Nach Scheidungsnews: Silvan-Pierre Leirich hat neue Freundin

Erst vor wenigen Tagen verkündete Silvan-Pierre Leirich (63) das Ehe-Aus mit seiner Partnerin Barbara Ricci. Jetzt überrascht der Alles was zählt-Star mit weiteren Neuigkeiten: Der Schauspieler ist wieder verliebt! Beim Bild-Renntag zeigte sich die Fernsehbekanntheit mit seiner neuen Flamme auf dem roten Teppich. Mit ihr ist er offenbar schon eine ganze Weile liiert. "Ich bin seit dreieinhalb Jahren von meiner Ex-Frau getrennt. Wir sind seit einem Jahr ein Paar", plauderte er aus.

Bei seiner neuen Freundin handele es sich laut dem Boulevardmagazin um Nadine Engelfried. Seine Liebste ist rund 28 Jahre jünger als Silvan-Pierre. Der Altersunterschied sei jedoch kein Thema für die beiden: "Wir interessieren uns sehr für Spiritualität, Yoga und Meditation. Wir führen täglich sehr tiefe Gespräche." Bislang sollen beide nicht in einem gemeinsamen Zuhause leben. Das Paar sehe sich trotzdem täglich, denn beide wohnen aktuell in Köln.

Gegenüber dem Blatt kommt der Serienstar ebenfalls auf seine Ex zu sprechen. "Wir sind befreundet, das läuft alles friedlich und gut ab. Das Wichtigste sind die Kinder!", gibt Silvan-Pierre zu. Bereits vor wenigen Tagen deutete er in einem RTL-Interview an, dass trotz der bevorstehenden Scheidung kein böses Blut zwischen ihm und Barbara herrsche. Der 63-Jährige und seine Noch-Ehefrau gingen für über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben.

Instagram / pierre_de_la_bronx Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

ActionPress Silvan-Pierre Leirich bei einer Autogrammstunde im August 2018

