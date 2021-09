Am 4. September 2006 flimmerte die allererste Folge von Alles was zählt über die Mattscheiben. Seitdem hat sich viel verändert – vor allem im Cast. Doch eine Konstante bleibt: die Steinkamps. Allen voran Richard (gespielt Silvan-Pierre Leirich, 60) und Simone (Tatjana Clasing, 57). Mit Promiflash sprechen die beiden Serienstars über ihre Zeit bei der Daily Soap und verraten: Was reizt sie auch nach 15 Jahren noch an ihren Rollen?

Eine besonders für Silvan sehr leicht zu beantwortende Frage, wie sich zeigt. Er liebt es, mit seiner TV-Ehefrau vor der Kamera zu stehen: "Sagen wir mal so, Tatjana weiß, was Sache ist und darauf kann man sich verlassen. Darum spiele ich so gerne mit ihr zusammen." Mit seiner "Lieblingskollegin" an der Seite sei der gebürtige Hannoveraner für jede Herausforderung bereit. "Ich kann mir mit dieser Partnerin alles vorstellen – egal, was es ist. Mit ihr spiele ich alles, absolut alles", schwärmt der 60-Jährige im Promiflash-Interview. Tatjana kann dem nur zustimmen: Auch für sie sei ihr Spielpartner und zugleich TV-Ehemann eine der besten Sachen an ihrem Job bei AWZ und an ihrer Rolle.

Allerdings würde sie es auch mal ganz spannend finden, wenn die reichen Steinkamps zur Abwechslung mittellos wären: "So eine Story, die mal so gar nichts mit Villa und Co. zu tun hat, sondern vielleicht eher mit Camping, wo sie dann auch ihre Verhaltensweisen dementsprechend anpassen müssen", wünscht sich "Mutti", wie Tatjana liebevoll vom Cast und der Crew der Serie genannt wird.

ActionPress Silvan-Pierre Leirich bei einer Autogrammstunde im August 2018

TVNOW / Bernd Jaworek Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Stars

ActionPress Tatjana Clasing am Set von "Alles was zählt"

