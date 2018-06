Und täglich grüßt das Murmeltier bei Alles was zählt! Richard (Silvan-Pierre Leirich, 57) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 54) sind seit Folge eins der RTL-Daily mit dabei – und trennen und versöhnen sich seitdem regelmäßig. Auch aktuell kämpft der Unternehmer mal wieder um Simones Herz. Aber sein ständiges Fremdgehen kann die Geschäftsfrau einfach nicht vergessen. Das erneute Hin und Her zwischen den beiden zerrt nicht nur an Mönchens Nerven: Die Fans machen ihrem Ärger Luft!

Die Soap-Story rund um die aufkeimenden Gefühle kommt nicht bei allen Zuschauern gut an. Auf der offiziellen "Alles was zählt"-Facebook-Seite machen die Follower deutlich: Sie wollen kein Liebescomeback! "Auch wenn die beiden zum Inventar gehören, langsam wird's langweilig. Immer das Gleiche", "Ich liebe die Sendung, aber die beiden finde ich langsam albern" oder "Bis zur nächsten Katastrophe", waren nur drei der genervten Kommentare. Es gab aber auch Fans, die sich nichts sehnlicher wünschten, als eine Richard-Simone-Reunion.

In den vergangenen elf AWZ-Jahren trennte sich das Serienpaar unzählige Male, spann Intrigen gegeneinander– und kam immer wieder zusammen. In der Folge am Donnerstag erinnerte Mönchen ihren untreuen Partner erneut an seine Abenteuer mit anderen Frauen: "Um ganz genau zu sein: über 40-mal!" Für Richard scheint aufgeben aber trotzdem nicht infrage zu kommen. Was sagt ihr zur aktuellen Handlung rund um die beiden? Stimmt ab!

RTL / Kai Schulz Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich bei "Alles was zählt"

RTL / Kai Schulz Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Kai Schulz Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich bei "Alles was zählt"

