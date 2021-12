Richard und Simone Steinkamp sorgen weiterhin für Unterhaltung bei Alles was zählt. Die Rollen von Silvan-Pierre Leirich (61) und Tatjana Clasing (57) sind aus der RTL-Daily kaum wegzudenken. Schon seit Tag eins begeistern die Schauspieler ihre Fans als intrigantes Unternehmer-Duo, das in seiner Ehe Höhen und Tiefen erlebt – Intrigen und Machtkämpfe sind dabei an der Tagesordnung. Als zuletzt aber Serien-Urgestein Sam Eisenstein (49) plötzlich sein Aus verkündete, wuchs bei den Zuschauern die Angst vor weiteren Abgängen. Aber keine Sorge, Silvan-Pierre und Tatjana bleiben dem Format treu.

Die TV-Stars haben ihr Engagement bei AWZ verlängert und sind auch in Zukunft auf den Bildschirmen zu sehen. "Ich mag meine Rolle unglaublich gern und es tut gut, den Fans stets neue, frische Geschichten präsentieren zu können!", schwärmte der Richard-Darsteller im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Abgesehen davon könne er sich den Alltag ohne den "wunderbaren Zirkusbetrieb hinter den Kulissen" kaum vorstellen. "Unsere Producer haben echt keinen leichten Job, und dennoch tun sie alles, um uns Schauspielern die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen. Das weiß ich sehr zu schätzen!", beteuerte er und freut sich ganz offensichtlich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team.

Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit – denn auch die Produktionsfirma hat nur Lob für den 61-Jährigen und seine Kollegin übrig. "Wir sind unglaublich stolz und glücklich, Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich als unsere Säulen im Steinkamp-Kosmos bei 'Alles was zählt' weiterhin bei der UFA Serial Drama unter Vertrag genommen zu haben", stellte Creative Producerin Daniela Kerscher klar. Die beiden seien eine "Bereicherung" für die Serie.

Sam Eisenstein und Birgit Würz in "Alles was zählt"

Simone (Tatjana Clasing) und Richard (Silvan-Pierre Leirich) vor dem Steinkamp-Zentrum

Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

