Amrei Haardt und Co.: So ticken die "Alles was zählt"-Stars

Was machen die Schauspieler von Alles was zählt eigentlich in ihrer Freizeit? Für die Vorabendserie, die neben GZSZ und Unter uns die dritte Daily-Soap des Senders RTL darstellt, müssen die Darsteller oftmals ganz schön ackern. In die Maske gehen, Drehbücher lernen, vor der Kamera stehen... Das ist ganz schön stressig! Dennoch haben die Stars auch Freizeit. Einige von ihnen verraten jetzt, wie sie die nutzen!

Amrei Haardt (33), die täglich für die Rolle der Nathalie Reichenbach vor der Kamera steht, verrät gegenüber RTL, dass sie in ihrer Freizeit am liebsten Essen geht und immer für Spaziergänge in der Natur zu haben ist. "Ich würde ehrlich gesagt sehr gerne mit Tennis anfangen", gesteht sie. Doch Ballsportarten lägen ihr nicht besonders. Silvan-Pierre Leirich (61), der den Richard Steinkamp spielt, erzählt: "Ich lese viel spirituelle Literatur über das Universum. Ich interessiere mich sehr für schwarze Löcher, für Astronomie, für Astrologie..." Nebenbei schreibe er noch Prosa, Kurzgeschichten und Drehbücher.

Der ehemalige "Unter Uns"-Darsteller Stefan Bockelmann (46), der den Henning Ziegler spielt, ist sehr stolz auf sein Hobby: "Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht – und zwar leite ich seit ungefähr einem halben Jahr eine Laien-Schauspielgruppe und bringe denen die Grundlagen der Schauspielerei bei." Seine neue Kollegin Féréba Koné ist sich dagegen gar nicht sicher, ob sie ein Hobby hat. Sie weiß aber, welches sie sich zulegen möchte: "Eine Sprache lernen, oder so. Darauf hätte ich eigentlich Lust." Am liebsten würde sie ihr Spanisch auffrischen, aber auch Türkisch würde auf ihrer Liste stehen.

ActionPress Silvan-Pierre Leirich bei einer Autogrammstunde im August 2018

ActionPress Stefan Bockelmann, ehemaliger "Unter uns"-Darsteller

ActionPress / Krick, Jens Féréba Koné, Schauspielerin

