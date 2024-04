Polizei leitet Ermittlungen zum Tod von Mandisa (†47) ein

Die Musikwelt erreichte heute eine traurige Nachricht: American Idol-Star Mandisa ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Nun wird berichtet, dass die Polizei wohl Ermittlungen zu ihrem Tod eingeleitet hat. "Was ich bestätigen kann, ist, dass unsere Beamten am Donnerstagabend wegen einer Todesermittlung in einer Wohnung geantwortet haben und aktiv ermittelt wird", erklärt ein Sprecher des Franklin Police Department gegenüber The Tennessean.

Nähere Details zu den Umständen ihres Todes sind bisher nicht bekannt, wie ein Vertreter von Mandisa (47) in einem offiziellen Statement auf Instagram erklärt: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind uns weder die Todesursache noch weitere Einzelheiten bekannt. Wir bitten Sie in dieser unglaublich schwierigen Zeit um Ihr Gebet für ihre Familie und ihren engen Freundeskreis." Medienberichten zufolge soll die Sängerin in ihrem eigenen Haus im US-Bundesstaat Tennessee gestorben sein.

Bekannt wurde Mandisa durch ihre Teilnahme an "American Idol" im Jahr 2005. Dort kam sie bis in die Top Ten – trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit dem Jurymitglied Simon Cowell (64). Dieser soll anfänglich gar nicht begeistert von ihr gewesen sein und sich sogar abfällige Sprüche über ihre Körpermaße geleistet haben. Nach der Talentshow war Mandisa als Gospelsängerin tätig. 2014 wurde sie sogar bei den Grammy Awards ausgezeichnet in der Kategorie "Best Contemporary Christian Music Album".

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandisa, US-Amerikanische Gospelsängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandisa in Nashville 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de