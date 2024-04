Erstmals bisexuell: Stella Stegmann ist neue Bachelorette!

Bald ist es wieder so weit und Die Bachelorette geht in eine neue Runde. Und in diesem Jahr wagt sich Stella Stegmann in das Abenteuer. Das bestätigt RTL nun in einer Pressemitteilung. Das Besondere dieses Mal? Die Ex-Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit ist die erste bisexuelle Bachelorette. "Wenn im Spätsommer wieder regelmäßig die Frage gestellt wird – 'Möchtest du diese Rose annehmen?' – kämpfen erstmals nicht nur Männer um das Herz einer Single-Dame", heißt es in dem Statement. Somit dürfen also sowohl Männer als auch Frauen um die Frankfurterin buhlen.

Stella freut sich schon total darauf, die Rosen in diesem Jahr zu verteilen. "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein", schwärmt die Influencerin gegenüber dem TV-Sender. Zudem ist sie davon überzeugt, dass die neue Staffel des Kuppelformats sehr besonders werden wird. Schließlich hat sie ja nun die Qual der Wahl zwischen Männern und Frauen. "Es ist schon etwas anderes, eine Frau oder einen Mann zu daten. Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein", erklärt sie.

Stella will im TV also die große Liebe finden. Im vergangenen Jahr sah es kurzzeitig so aus als hätte sie diese gefunden. Damals datete sie ihre TV-Kollegin Anna Strigl. Doch im Juni gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Interessen haben und uns zu selten sehen", begründete die Brünette damals auf TikTok das Scheitern der Beziehung.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Influencerin und Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Stella die neue Bachelorette ist? Super! Ich freue mich auf ihre Reise. Ich bin kein Fan von ihr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de