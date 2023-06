"Too Hot to Handle: Germany"-Anna und Stella sind getrennt!

Alles aus und vorbei! Stella Stegmann und Anna Strigl hatten sich bei der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany kennengelernt. Schon in der Sendung hatte es ordentlich zwischen den beiden gefunkt, doch in der Show war nichts aus den Mädels geworden. Abseits der Kameras allerdings schon! Nach dem Format machten die beiden Beautys ihre Beziehung offiziell. Doch nun ist das Liebesglück wieder vorüber – Anna und Stella sind getrennt!

"Anna und ich haben uns getrennt", verkündet Stella jetzt bei TikTok. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Interessen haben und uns zu selten sehen", begründet die Brünette die Entscheidung. Sie glaube, es sei die richtige Entscheidung gewesen, die Beziehung zu beenden. "Trotzdem war es nicht einfach und ich hoffe, dass wir weiterhin sehr gut befreundet sein können", erklärt sie weiter. Doch trotzdem lässt der Realitystar ein wenig Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. "Wer weiß, was die Zukunft noch so bringt", erklärt sie.

Dabei schien das Liebesglück der beiden so perfekt! Bei Instagram wollte ein neugieriger Fan von Stella wissen, ob sie sich denn auch eine Familie mit ihrer Partnerin vorstellen könnte. "Es gibt doch heutzutage so viele Möglichkeiten. Klar kann man ein Kind adoptieren, was ich persönlich auch eine richtig schöne Idee finde", erklärte das Model. Sie überlegte auch, eine männliche Person in die Beziehung zu holen, die involviert sein möchte.

Netflix Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann und Anna Strigl

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Too Hot To Handle"-Bekanntheit

