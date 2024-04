Horst Lichters Ehefrau ist die Witwe seines besten Freundes!

Horst Lichter (62) und seine Ehefrau Nada gaben sich vor rund 15 Jahren das Jawort. Hinter den Anfängen dieser Liebe steckt eine tragische Geschichte. Seine Liebste sei damals mit dem besten Freund der TV-Bekanntheit liiert gewesen. "Ich habe ihn einst mit Nada verkuppelt. Das war eine ganz große Liebe zwischen den beiden", erzählte der Fernsehkoch in einem früheren Interview gegenüber Das Neue und merkte an: "Damals habe ich noch nichts für Nada empfunden. Dann starb mein Freund an Krebs."

Der Tod seines Freundes habe die zwei nähergebracht. "Wir hatten einen Blick für das Leid des anderen. Das verbindet", sinnierte der Bares für Rares-Star und erinnerte sich: "Anfangs dachten wir nicht daran, dass wir uns verlieben könnten. Ich musste lange kämpfen, bis wir uns offen dazu bekennen durften, dass wir zueinander gehören." Damals habe Nada in Horsts Restaurant Oldiethek als Kellnerin gearbeitet, daher kennen sich beide schon seit rund 30 Jahren.

Vor geraumer Zeit kursierten einige Gerüchte, dass es in ihrer Ehe kriseln würde. Auf Instagram meldete sich der Moderator prompt zu den Spekulationen. "Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch", versicherte der 62-Jährige. Daraufhin betonte er, wie glücklich er nach all den Jahren mit der gebürtigen Kroatin sei. "Ganz nebenbei erwähnt: Mein Schatz Nada und ich gehen jetzt im August ins 27. Jahr – und das sehr erfolgreich, wie ich glaube!"

Getty Images Horst Lichter und seine Ehefrau Nada im September 2009

Getty Images Horst und Nada Lichter im Oktober 2019 in Köln

