Liebeskrise mit seiner Ehefrau Nada? Horst Lichter klärt auf

Wie steht es um die Ehe von Horst Lichter (61) und seiner Frau Nada? In den 1990er-Jahren lernten der TV-Koch und seine zukünftige Frau sich kennen und lieben. 2009 besiegelten die beiden dann ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Doch in den vergangenen Wochen machten immer wieder beunruhigende News die Runde: Stecken Horst und Nada etwa in einer Liebeskrise? Nun äußerte sich Horst erstmals zu den Gerüchten!

Auf seinem Instagram-Account machte der 61-Jährige den Spekulationen endgültig ein Ende: "Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch. [...] Ganz nebenbei erwähnt: Mein Schatz Nada und ich gehen jetzt im August ins 27. Jahr – und das sehr erfolgreich, wie ich glaube." Horst und seine Liebste hätten das auch so lange vor, bis er irgendwann "dort oben" ist, witzelte die TV-Bekanntheit zudem.

Die Fans sind von der Ansage des Bares für Rares-Moderators begeistert: "Lieber Horst, du sprichst mir aus der Seele [...]. Bleibt so, wie ihr seid, denn das ist gut so, wie es ist! Das allerbeste für euch beide!", "Das finde ich richtig klasse, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Euch alles Gute für die nächsten 27 Jahre" oder "Wunderbar gesprochen, lieber Herr Lichter! Auf viele, weiterhin glückliche Jahre miteinander! Und vielen Dank, dass Sie das hier richtigstellen", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Getty Images Horst Lichter und seine Ehefrau Nada im September 2009

Getty Images Horst Lichter und seine Ehefrau Nada im Januar 2019

Getty Images Horst Lichter und seine Ehefrau Nada im Februar 2018

