Nach 19 Jahren: Judith Rakers verlässt die "Tagesschau"!

Judith Rakers (48) macht Schluss! Seit 2005 führt die Moderatorin regelmäßig durch die Tagesschau. In der Hauptausgabe um 20 Uhr ist sie seit 2008 zu sehen. Aber auch für die Sendungen "Tagesthemen", "Morgenmagazin" und "Mittagsmagazin" steht sie als Sprecherin vor der Kamera. Doch nach fast 20 Jahren möchte sich Judith beruflich etwas umorientieren – und kehrt der "Tagesschau" den Rücken!

Wie der Norddeutsche Rundfunk nun offiziell in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wolle sich Judith fortan mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit fokussieren: "Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken." Sie wolle Neues anpacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit gewesen sei.

Die Fans müssen im TV jedoch nicht ganz auf Judith verzichten. Sie wird dem Publikum als Moderatorin der Talkshow "3nach9" und des ARD-Reisemagazins "Wunderschön" weiterhin erhalten bleiben. Ihre letzte 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" wird am 31. Januar zu sehen sein. Eine Nachfolge sei nicht geplant. Jens Riewa (60), Susanne Daubner (62), Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber werden die verbleibenden "Tagesschau"-Sprecher bleiben.

Getty Images Judith Rakers bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2018 in Hamburg

NDR Judith Rakers, "Tagesschau"-Sprecherin

Instagram / judith_rakers Judith Rakers mit Pferden

