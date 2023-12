Datenight: Ist Laura Anderson wieder mit Gary Lucy zusammen?

Gibt es etwa eine Liebes-Reunion bei Laura Anderson (34) und Gary Lucy (42)? Die britische TV-Bekanntheit und der Schauspieler waren im Oktober 2022 zusammengekommen und verkündeten schon vier Monate später, dass sie Nachwuchs erwarten. Doch während der Schwangerschaft trennte sich das Paar und schien nicht gut aufeinander zu sprechen zu sein. Das hat sich jetzt offenbar geändert: Laura und Gary verbringen wieder Zeit miteinander – und zwar auf einem romantischen Date!

Am Mittwoch genossen die beiden einen Abend zu zweit, ganz ohne ihre Tochter Bonnie. Wie ein paar Instagram-Aufnahmen zeigen, trafen sich die 34-Jährige und ihr Ex in einem feinen Restaurant, wo sie Sekt und Wein tranken und etwas aßen. Dafür putzte sich Laura auch richtig raus: Sie trug einen dunkelgrünen Einteiler aus seidigem Stoff, dazu Highheels und einen edlen Haarreif. Ob es sich um ein richtiges Rendezvous oder nur ein freundschaftliches Dinner handelte, lassen die zwei zwar offen, allerdings machte ihr Date einen ziemlich intimen Eindruck.

Hat die Geburt ihrer Tochter die beiden wieder zusammengeschweißt? Ob der Brite bei der Entbindung dabei gewesen ist, ist nicht bekannt – doch Laura und Gary hatten das Krankenhaus Hand in Hand verlassen und zeigen sich seitdem häufiger zusammen im Netz.

Gary Lucy und Laura Anderson mit ihrer Tochter

Laura Anderson im Dezember 2023

Laura Anderson und Gary Lucy nach der Geburt

