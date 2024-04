Hot! Tom Brady präsentiert beim Sport sein Mega-Sixpack!

Tom Brady (46) ist nach wie vor in Topform. Der ehemalige NFL-Star teilt in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er über eine Wiese sprintet. Bei Betrachtung des Videos liegt der Fokus jedoch nicht wirklich auf seiner sportlichen Leistung – sondern auf seinem trainierten Körper. Der US-Amerikaner präsentiert sich seinen Followern nämlich nur mit einer kurzen Sporthose bekleidet. Dabei gewährt er einen Blick auf seine steinharten Bauchmuskeln sowie seinen beachtlichen Bizeps.

Toms Sportlichkeit kommt nicht von ungefähr – über mehrere Jahre hinweg war er als Footballspieler in der amerikanischen Profiliga NFL aktiv. Unter anderem spielte der dreifache Vater bei Vereinen wie den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers. Im Laufe seiner Karriere gewann er insgesamt siebenmal den Super Bowl– und ging damit in die Geschichte ein. Noch heute zählt Tom zu den größten Footballspielern der Welt. Im Jahr 2023 gab er sein endgültiges Karriereende bekannt.

In der YouTube-Show "Deepcut" sprach Tom über die Möglichkeit eines Football-Comebacks. Dabei machte er deutlich, dass er ein erneutes Spiel nicht ausschließen würde. "Ich bin nicht dagegen", erklärte der Quarterback. Eine permanente Karriere könne sich der 46-Jährige jedoch nicht mehr vorstellen. "Meine Karriere und all das gehört für mich der Vergangenheit an. Ich war ein Gladiator da draußen, jetzt ist meine Zeit vorbei", erklärte er im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, ehemaliger American-Football-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Video von Tom? Sehr gut, er sieht darin super aus! Na ja, mich haut der Clip jetzt nicht wirklich um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de