Ein Comeback als Quarterback? Tom Brady ist "nicht dagegen"

Im vergangenen Jahr legte Sportstar Tom Brady (46) seine Karriere als überaus erfolgreicher NFL-Spieler auf Eis. Könnte es wohl irgendwann ein großes Comeback geben? In der YouTube-Show Deepcut machte der Ex-Footballer deutlich, dass er nicht völlig abgeneigt wäre! "Ich bin nicht dagegen", meint er, als es darum geht, ob er noch einmal für ein Spiel auflaufen würde, wenn gewisse Teams dringend einen Quarterback benötigen. "Ich weiß nicht, ob sie mich lassen würden, wenn ich Eigentümer eines NFL-Teams werde", erklärt er weiter und nennt die Teams San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders und New England Patriots, für die er spielen würde. Zudem betont Tom, dass er stets in einer "guten Verfassung" sei und immer in der Lage sein werde, "den Ball zu werfen".

Später macht der Ex von Gisele Bündchen (43) dann jedoch deutlich: "Meine Karriere und all das gehört für mich der Vergangenheit an. Ich war ein Gladiator da draußen, jetzt ist meine Zeit vorbei." Scheinbar hat sich Tom mit dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere vollends angefreundet. Nun überlege er, wie er sein Team ohne seine spielerische Leistung unterstützen könne. "Okay, wie kann ich für meine nächste Gruppe von Teamkollegen etwas leisten?", denke der ehemalige Spieler der Tampa Bay Buccaneers immer. Auf dem Spielfeld werden die Fans ihn also wahrscheinlich nicht wiedersehen – dafür bekommen sie sein Know-how abseits des Spielfeldes zu hören. In der kommenden Football-Saison schlüpft Tom in die Rolle des Kommentators.

Über das Karriereende des langjährigen Quarterbacks waren seine Fans vermutlich sehr traurig. Einer von ihnen – womöglich ein vermögender Hardcore-Fan – konnte sich aber vermutlich durch den Erwerb seines Trikots, welches er in seinem letzten Footballspiel getragen hatte, trösten. Wie The Sun berichtete, wurde das Spielershirt für satte 1.280.300 Euro versteigert. Damit hat Tom als der G.O.A.T. (der Größte aller Zeiten) sogar den Rekord für das teuerste NFL-Trikot gebrochen. "Tom Bradys getragenes und signiertes Tampa-Bay-Buccaneers-Trikot aus seinem letzten Spiel in der NFL stand im Mittelpunkt des Interesses", berichtete Sotheby's, die Luxus-Auktions-Agentur.

Getty Images Tom Brady nach seinem letzten Footballspiel

Getty Images Ex-NFL-Spieler Tom Brady, Januar 2023

