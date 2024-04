Mastektomie beeinträchtigte Olivia Munns Bindung mit Sohn

Hinter Olivia Munn (43) liegen harte Monate. Im März gab die Schauspielerin bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Aufgrund dessen musste sich Olivia einer doppelten Mastektomie unterziehen. Diese schränkte ihre Zeit mit ihrem Sohn Malcolm stark ein. Unter anderem konnte sie den Zweijährigen eine Zeit lang nicht hochheben. "[...] Ich hockte mich nieder, um ihn zu umarmen. Er setzte sich einfach auf mein Bein und sagte: 'Aber Mama, hebe mich hoch!", erinnert sich die "The Predator"-Darstellerin im People-Interview zurück. Für Malcolm sei es damals nur schwer zu verstehen gewesen, warum Olivia seiner Bitte nicht nachkam. "Das war wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge [...]", erklärt sie.

Die Operation war für Olivia alles andere als leicht. Aufgrund eines hohen Blutverlusts dauerte der Eingriff statt geplanten acht Stunden ganze zehn Stunden. "Als ich aufwachte, war es wirklich schmerzhaft und ich war wirklich außer mir", lässt die "New Girl"-Darstellerin Revue passieren. Für den Filmstar sei es außerdem schwer gewesen zu realisieren, dass ihr die Brüste abgenommen wurden: "Ich habe damals erst nicht wirklich daran gedacht, was ich verloren hatte, weil alles so bandagiert war."

Erst nachdem Olivia nach Hause gekommen war, konnte sie die Amputation richtig realisieren – und wurde von ihren Emotionen übermannt. "Als ich nach Hause kam, zog ich mich aus und schaute noch einmal in den Spiegel, und da brach ich völlig zusammen", erzählt sie im Gespräch. "Ich habe wirklich versucht, vorbereitet zu sein, aber die Wahrheit ist, dass mich nichts darauf vorbereiten konnte, wie ich mich fühlen würde, wie es aussehen würde und wie ich emotional damit umgehen würde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Munn, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Munn, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Olivia so offen über ihre Erfahrungen spricht? Sehr gut, sie macht vielen Frauen damit bestimmt Mut! Na ja, ich würde so etwas lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de