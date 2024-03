Doppelte Mastektomie: Olivia Munn ist an Brustkrebs erkrankt

Normalerweise gibt Olivia Munn (43) nur selten einen Einblick in ihr Privatleben. Das ändert sich jedoch mit ihrem aktuellen Post in den sozialen Medien. Auf ihrem Instagram-Profil verkündet die Schauspielerin nun besorgniserregende Nachrichten. "Bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert", schreibt sie an ihre fast drei Millionen Follower und fährt fort: "Ich hoffe, dass ich damit anderen helfen kann, Trost, Inspiration und Unterstützung auf ihrem eigenen Weg zu finden." Wie sie weiter berichtet, sei der Krebs bereits im vergangenen Jahr bei ihr festgestellt worden, woraufhin sie umgehend die nötigen Maßnahmen ergriff und sich einer doppelten Mastektomie unterzog.

Ihrem emotionalen Post hängt die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin zusätzlich noch mehrere Bilder aus dem Krankenhaus an, die die vergangenen schweren Monate in ihrem Leben dokumentieren. Während Olivia in einer der Aufnahmen tapfer in die Kamera lächelt, zeigen weitere einige ihrer vergangenen Eingriffe. Zudem teilt sie auch ein langes Statement, mit welchem sie Aufschluss über die Umstände ihrer Erkrankung gibt. Darin erklärt sie unter anderem, wie ihr Arzt ihr letztlich das Leben rettete. Denn obwohl ihre vorige Mammografie unauffällig gewesen war, entschied dieser sich vorsichtshalber für weitere Tests. Olivia hatte sich daraufhin insgesamt vier Operationen unterziehen müssen. "Ich habe Glück gehabt. Wir haben es rechtzeitig erkannt, sodass ich noch Optionen hatte", berichtet sie zuletzt.

Doch nutzt die 43-Jährige den Beitrag auch dazu, um sich für die Unterstützung des Ärzteteams und ihrer Familie zu bedanken. Dabei findet sie vor allem für ihren Partner John Mulaney (41) lobende Worte. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutete, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich erwarten konnte", schreibt die US-Amerikanerin.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn während der Untersuchungen im Krankenhaus

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

