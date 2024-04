Erstes Mal ohne Sohn Noah: Antonia Elena war allein im Gym!

Das fiel Antonia Elena nicht leicht! Seit der Geburt ihres Sohnes Noah hat sich die Neumama bisher noch nie von ihrem Sprössling getrennt – doch das hat sich nun geändert. In ihrer Instagram-Story verkündete Antonia voller Aufregung: "Heute werde ich das erste Mal nach der Geburt ins Gym gehen." Diesen Schritt wagte die Influencerin mit gemischten Gefühlen: "Bella passt auf Noah auf und ich bin gespannt, wie ich es überstehe [...] oder ob ich es gar nicht aushalte." Und wie sie das geschafft hat: Nach ihrem Work-out meldete sie sich voller Freude erneut bei ihren Fans! Unter einem verschwitzten Spiegel-Selfie aus dem Fitnessstudio schreibt sie: "Bin echt stolz auf mich, dass ich im Gym war und das ohne durchzudrehen, so weg von Noah."

Auf dieses Foto folgte ein weiterer Schnappschuss: Diesmal war Antonia wieder in ihren vier Wänden und hielt breit grinsend den kleinen Noah im Arm. Sichtlich erleichtert sprach die Influencerin daraufhin in einem Video über das erste Mal ohne ihren Spross. "Ich sage es euch, ich habe ihn sehr vermisst", gab die Blondine zu. Nach zehn Minuten hätte sie sich jedoch an die Situation gewöhnt und richtig Spaß gehabt. Und was ist Antonias Fazit zu dem Ausflug ohne ihren Kleinen? "Es war zwar schwer, aber so wertvoll", gab die Mama zu.

Mit der Aktion wollte sich Antonia nicht nur selbst etwas Gutes tun, sondern auch üben, ihren Kleinen mal abzugeben. Bei ihren Followern rief ihr Vorhaben unterschiedliche Reaktionen hervor. Auf der einen Seite wünschten ihr die User im Netz "Viel Spaß" und rieten ihr dazu, die babyfreie Zeit "zu genießen". Doch andere User hielten den Zeitpunkt noch für "zu früh" und warfen ihr vor, dass ihr "der eigene Körper wichtiger als ihr Sohn" sei. Für die Blondine sind diese Nachrichten ein No-Go: Sie findet die negativen Äußerungen übergriffig. "Nur weil ich ganz ehrlich mit euch teile, wie ich etwas mache, heißt das nicht, dass viele von euch in so einem Ton mit mir reden müssen", wehrte sie sich gegen die Vorwürfe im Netz.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im April 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah im April 2024

Wie findet ihr es, dass Antonia übt, Noah auch mal abzugeben? Ich finde es super! Sie macht das total richtig! Hmm, ich finde, sie sollte sich noch ein wenig Zeit lassen. Ergebnis anzeigen



