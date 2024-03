Nach langem Warten: Antonia Elenas Baby ist auf der Welt!

Antonia Elena meldet sich mit schönen Nachrichten bei ihren Fans! Im vergangenen April gaben die Influencerin und ihr damaliger Partner Christian Wolf bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im Netz gab die Blondine seitdem immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. In den letzten Tagen wurde es auf ihrem Account jedoch still. Der Grund: Antonia musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nun meldet sich die Fitnessbloggerin auf Instagram mit tollen News zurück. Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt.

In einem Video gibt Antonia einige Einblicke in die Geburt. In mehreren Frequenzen zeigt sich der Netzstar während seiner Wehen. Das Ende des Clips zeigt die Unternehmerin mit ihrem kleinen Baby auf dem Arm im Krankenhausbett. Unter Tränen blickt die frisch gebackene Mama lächelnd in die Kamera. "Du bist alles, was mir noch gefehlt hat. So lange habe ich auf dich gewartet und für dich gekämpft… Und jetzt bist du einfach da, ich bin so überglücklich!", schreibt sie zu dem Video dazu. Den Namen ihres Kindes behält Antonia bisher noch für sich.

Für die Fitness-Influencerin beginnt nun eine aufregende Zeit. In einem Schwangerschaftsupdate erklärte die Bloggerin, dass sie zwar große Vorfreude habe, jedoch auch einige Ängste sie plagen waren. "Ich habe großen Respekt vor dem Tag, wenn es [die Geburt] wirklich losgeht – dazu kommen Ängste, wie alles werden wird, ob ich es allein schaffe, auch wenn ich meine Familie und Freunde um mich und an meiner Seite weiß", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena kurz vor der Geburt

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Baby

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de