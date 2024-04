Die Fans sind nicht so begeistert von der neuen Bachelorette

Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass es eine neue Bachelorette gibt! In diesem Jahr wird die ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin Stella Stegmann (26) die Rosen an Männer und Frauen verteilen – denn sie ist die erste bisexuelle Frau bei Die Bachelorette. Doch die Promiflash-Leser sind nicht ganz so überzeugt von der 26-Jährigen. In einer Umfrage [Stand: 19. April 2023, 17 Uhr] gaben 799 von 1.179 (67,8 Prozent) Leser an, dass sie kein Fan der Influencerin seien. 380 Fans (32,2 Prozent) hingegen freuen sich auf ihre Reise in dem Format.

Auch im Netz lassen einige User ihrem Unmut freien Lauf. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentieren die Fans: "Sie ging gar nicht bei 'Too Hot To Handle'", "Sie ist irgendwie anstrengend gewesen" oder "Es wird immer schlimmer im deutschen TV". Jedoch gibt es auch ein paar positive Stimmen. "Dann werde ich wohl auch das erste Mal Bachelorette schauen. Endlich mal spannend mit Frauen", kommentiert ein begeisterter Follower.

Bekannt wurde Stella im vergangenen Jahr durch den deutschen Ableger des Netflix-Formats Finger weg!. In dieser Show lernte sie parallel Männer und Frauen kennen – durfte aber nicht intim mit ihnen werden. Das fiel der Beauty damals nicht so leicht. "Ich habe ein paar Männer – und sogar Frauen – kennengelernt, bei denen es mir sehr schwerfiel, mich zurückzuhalten", erzählte sie im Interview mit Playboy. Wird sie bei "Die Bachelorette" nun mehr Gas geben? In ein paar Wochen wird sich das zeigen...

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im Juni 2022

Paul Hepper/ Netflix Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

