TV-Star Candace Cameron Bure in Tränen: Sie hat Depressionen

Candace Cameron Bure (47) hat sich kürzlich in ihrem Podcast "Candace Cameron Bure Podcast" zum Thema Depression geäußert und dabei ihre persönlichen Erfahrungen geteilt. Nun spricht die 47-jährige Schauspielerin darüber, wie isolierend Depression sein kann – selbst für jemanden, der sein Leben im Rampenlicht führt. "Depression ist ein so einsamer Ort und es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, selbst mit den Menschen, denen man am meisten vertraut", betont sie. Die Full House-Schauspielerin gesteht, dass es für sie immer schwer sei, zuzugeben, wenn sie mit dieser einsamen Emotion zu kämpfen hat. Denn sie fühle sich dadurch schwach und dies werde in der Öffentlichkeit oft als Schwäche wahrgenommen. Auch gegenüber ihren Liebsten falle es ihr schwer, sich so zu öffnen.

Candace erklärt weiter, dass sie sich oft machtlos gegenüber ihren depressiven Phasen fühle und Schwierigkeiten habe, sich selbst aus diesem Tief zu befreien: "Es ist schwer, den Arm auszustrecken und um Hilfe zu bitten." Ihre Erfahrungen teilt sie auch in einem Clip auf Instagram. Sie scheint allen, die Ähnliches durchmachen, Hoffnung und Kraft schenken zu wollen. Ihre Follower sind dankbar, dass sie diese schweren Gedanken mit der Öffentlichkeit teilt. "Danke, dass du das mit uns teilst. Ich kann das nur bestätigen. [...] Ich gehe denselben Weg. Auch das wird vorübergehen", findet ein Fan empathische und auch aufmunternde Worte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Candace über die Bedeutung der seelischen Gesundheit spricht. In einem Interview mit The Salvation Army Midland Division betonte die US-Amerikanerin, wie wichtig Fitness für ihre mentale Gesundheit sei und wie ein gutes Work-out ihr helfe, den Kopf freizubekommen. "Das Schwitzen und all diese Endorphine helfen mir wirklich sehr", verriet sie. Regelmäßige Bewegung helfe ihr, geistig klar zu bleiben. Sie stelle einen deutlichen Unterschied fest, wenn sie das Work-out auslässt. Die TV-Bekanntheit hielt fest: "Mein Geist ist das Wichtigste, und Sport hilft definitiv dabei."

Inmitten der Diskussionen um mentale Gesundheit und der Wichtigkeit, Unterstützung in schweren Zeiten zu suchen, wurde Candace vor zwei Jahren mit einer tragischen Nachricht konfrontiert. So musste sie Abschied von einem sehr engen Freund und langjährigen Schauspielkollegen nehmen: Bob Saget (✝65), den viele als Danny Tanner aus "Full House" kennen, verstarb völlig unerwartet. Dieser Schicksalsschlag stellte ihre Welt erneut auf den Kopf. Ihre Trauer ventilierte sie über die sozialen Medien. Mit einem Foto, auf dem sie mit ihrem Kollegen Dave Coulier (64) posiert, zollte sie dem Verstorbenen Tribut und erklärte, welchen Einfluss Bob auf ihr Leben hatte.

"Diese Woche war eine der härtesten Wochen in meinem Leben und dennoch war es unglaublich schön, dank meiner Familie und Freunden", gestand Candace. Ihren Tribut krönte sie mit einem dunkelblauen Sweatshirt, welches sie trug, auf dem die Worte "Liebe wie Jesus, umarme wie Bob Saget" zu lesen waren: Eine Hommage an Bobs bekannten herzlichen Charakter und seine bedingungslose Unterstützung für Freunde und Familie. Dave drückte auf Instagram ebenfalls seine tiefe Trauer mit den Worten aus: "Ich wünschte, ich könnte mich jetzt an dich lehnen, um all diese Tränen durchzustehen." Candace und Daves Posts unterstrichen eindrucksvoll, welche bedeutende Rolle Bob nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im echten Leben für sie spielte.

