140.000 Euro: Prinz George bekam teuerste Geburtstagskarte

Ein Geschenk der Extraklasse! 2013 brachten Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) ihr erstes Kind Prinz George (10) auf die Welt. Zu seinem ersten Geburtstag bekam der Sohn des britischen Kronprinzen ein ganz besonderes Geschenk – im Wert von umgerechnet rund 140 Tausend Euro. Das Luftfahrtunternehmen Hangar8 habe dem Royal einen privaten Bombardier Challenger Jet mit persönlichem Design geschickt – allerdings nur per Bild auf einer Karte... "Happy Birthday Prince George" habe auf der Seite des Flugzeugs gestanden. "Es hat großen Spaß gemacht, wir sind wirklich stolz auf das Design", erklärte der Marketingdirektor Janus Kamradt gegenüber Oxford Mail.

Sehr viel hatte der Erstgeborene von seinem Geschenk jedoch nicht. "Wir sind nicht in der Lage, es zu Prinz George in den Kensington Palace zu fliegen, also haben wir ihm ein Bild seiner größten Geburtstagskarte geschickt", so Janus. Insgesamt sollen vier Maler an dem Kunstwerk gearbeitet haben – die Malerei blieb allerdings nicht bestehen. Nach Georges Geburtstag sei der Jet wieder neu lackiert worden.

Im Jahr 2013 werden Kate und William wohl überglücklich gewesen sein, als ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hatte. Diese frohe Botschaft mussten die beiden jedoch zuerst für sich behalten, wie Ok! berichtete. Ein königliches Protokoll besagt, dass niemand von der Geburt eines zukünftigen Monarchen wissen darf, bevor der aktuelle Monarch davon erfahren hat. Damals musste also zuerst Queen Elizabeth über die Geburt ihres Enkels in Kenntnis gesetzt werden, bevor irgendjemand anderes davon erfährt. Zudem hatte die Königin Mitspracherecht bei der Namensgebung – eine weitere Regel des britischen Protokolls, an die sich die frischgebackenen Eltern halten mussten.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz George, Juni 2022

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Juni 2015

