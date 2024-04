Designerin Nancy Gonzalez wurde wegen Schmuggels verurteilt

Die Karriere von Nancy Gonzalez war eigentlich blendend verlaufen, doch dann geriet sie in illegale Geschäfte. Wie The Guardian berichtet, musste sich die Designerin kürzlich vor Gericht verantworten, weil sie Handtaschen aus Kolumbien in die USA geschmuggelt hatte. Da die Taschen aus Krokodilleder bestanden, verstieß der illegale Handel gegen ein amerikanisches Gesetz zum Schutz wilder Tiere. Nun steht ein Urteil in ihrem Verfahren fest: Die Modedesignerin wurde von einem Gericht in Miami zu 18 Monaten Haft verurteilt. Sie erhielt unter anderem deshalb so eine hohe Haftstrafe, weil sie den Schmuggel über mehrere Jahre betrieben hatte. Außerdem hatte sie zu ihrer Unterstützung Kuriere engagiert, die sich ihretwegen auch strafbar machten.

Ihre Anwälte versuchten während des Verfahrens, ein milderes Urteil für die Star-Designerin zu verhandeln, da sie eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sei. "Sie war fest entschlossen, ihren Kindern und der Welt zu zeigen, dass Frauen [...] ihre Träume erfolgreich verfolgen und finanziell unabhängig werden können", argumentierten die Juristen. Nancy habe es geschafft, trotz ihrer schwierigen Ausgangslage in einem Entwicklungsland ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Ihrer Meinung nach hätte diese Leistung von dem Gericht gewürdigt werden sollen.

Nancys Designerstücke wurden schon von Stars wie Britney Spears (42), Salma Hayek (57) und Victoria Beckham (50) getragen und tauchten in der Serie Sex and the City auf. In den Highlights auf dem offiziellen Instagram-Profil ihrer Marke schwärmen viele Promis über die Qualität der Handtaschen. "Ich liebe meine neue Tasche, Nancy Gonzalez. Sie ist wunderschön, danke!", schreibt zum Beispiel Kris Jenner (68). Aufgrund ihrer Festnahme im Jahr 2022 ist das Unternehmen der Modeschöpferin allerdings bankrottgegangen.

Nancy Gonzalez, Designerin

Kris Jenner im Mai 2023

