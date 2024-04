Kopfverformung: Hannah Kerschbaumers Sohn braucht Therapie

Hannah Kerschbaumer (31) muss mit ihrem Sohn eine Therapie machen. Die Bachelor-Bekanntheit begrüßte im Dezember ihr erstes Baby auf der Welt. Bei dem kleinen Joshua wurde eine Kopfverformung festgestellt, die behandelt werden muss. Nun beginnt die Therapie: Das Baby muss eine Kopforthese, also eine Art Helm, tragen. "Aktuell läuft die Eingewöhnung mit der Kopforthese. Gestern zwei Stunden, heute trägt er sie dann bereits vier Stunden. Gott sei Dank ist er entspannt und nimmt sie ohne großes Murren an", berichtet Hannah in ihrer Instagram-Story von dem derzeitigen Stand.

Weiter betont die Influencerin auf ihrem Profil, wie wichtig es sei, dass eine Kopfasymmetrie behandelt wird, da es sonst zu Kiefergelenkproblemen oder Beeinträchtigungen bei der Motorik und der Konzentration geben kann. Dennoch ist es für die Neumama natürlich nicht leicht: "Ich würde lügen, wenn ich euch sagen würde, dass bei mir heute bei dem Anblick von meinem Baby mit der Kopforthese keine Tränen gekullert sind", gibt Hannah ehrlich zu. Mit ein wenig Glück ist die Kopfverformung dann in wenigen Monaten behoben.

Hannah erklärt in ihrem Post aber auch, dass die Orthese ihres Babys sie an ihre eigene Kindheit erinnert. Schon in jungen Jahren hatte sie nämlich einen Rasenmäherunfall, bei dem sie einen Fuß verlor. Seitdem trägt die 31-Jährige eine Prothese. In ihrer Staffel von "Der Bachelor" verriet sie damals, dass sie deswegen Ablehnung von Männern erfahren musste. "Ich hatte Männer, die gesagt haben, dass sie das nicht gut finden und keine Frau haben wollen, die beispielsweise keine High Heels anziehen kann", öffnete sie sich.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumers Kind mit Kopforthese, April 2024

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

