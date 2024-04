"Nicht mal 40 Minuten": Valdrina Haziri teilt Geburtsbericht

Valdrina Haziri gibt einige Details preis! Die Influencerin und ihr Mann Valdet Haziri wurden kürzlich zum zweiten Mal Eltern. Die Geburt filmten sie mit. Auf Instagram postet die #CoupleChallenge-Teilnehmerin nun ein Video, in dem die Fans unter anderem Einblicke in die Fahrt zum Krankenhaus, die Zeit in der Klinik und kurz nach der Geburt bekommen. "Leute, ich kann gar nicht glauben, dass ich einfach eine Traumgeburt hinter mir habe. Und dass ich jetzt überhaupt mit dem Handy in der Hand sitze. Niemals wäre das nach der ersten Geburt möglich gewesen", erklärt sie.

In ihrer Story gibt sie zudem einige weitere Details preis. "Ich hatte eine normale Geburt ohne Einleitung, aber mit PDA", verrät Valdrina ihren Followern. Die Entbindung sei unkompliziert verlaufen und sehr schön gewesen: "Die Geburt ging insgesamt nicht mal 40 Minuten. Ich habe einfach meiner Schwester im Kreißsaal noch geschrieben und dann angerufen. Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass alles anders kam, als wir die ganze Zeit gedacht haben." Ihr Wonneproppen habe um 8:12 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Bereits am Dienstagmorgen postete Valdet ein Video, in dem er gemeinsam mit seiner Tochter unruhig die Krankenhausflure entlanglief und sich schließlich vor die Tür des Kreißsaals setzte. Dazu schrieb er: "Wir warten auf dich." Am Samstag verkündete das Paar dann endlich die Geburt seiner zweiten Tochter. "Hallo Welt, hier bin ich. Mama, Papa und Schwesterchen haben sehnsüchtig auf dich gewartet und nun bist du da", freute sich Valdrina.

Instagram / valdetvaldrina Valdrina Haziri, Influencerin

Instagram / valdetvaldrina Valdrina und Valdet Haziri mit ihrem Baby

