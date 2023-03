Valdrina Haziris erste Nacht mit Baby "war schrecklich"

Valdrina Haziri spricht über die anfänglichen Schwierigkeiten mit ihrem Baby. Die einstige #CoupleChallenge-Kandidatin durfte vor wenigen Tagen zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen: Mit ihrem Mann Valdet Haziri bekam sie eine Tochter. Mittlerweile ist die Influencerin wieder zu Hause und lebt sich mit ihrem Nachwuchs ein. Doch gerade die Anfangszeit nach der Geburt war für Valdrina alles andere als leicht.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Reality-TV-Bekanntheit ganz ausführlich von der Entbindung: "Die Geburt war nicht das Schlimmste. [...] Ich lag über 30 Stunden in den Wehen und habe mich kein Stück geöffnet." Als ihre Tochter dann endlich auf der Welt war, fingen die Probleme an: Valdrina hatte starke Schmerzen beim Stillen und ihr Neugeborenes war unterernährt. "Sie hat die ganze Nacht im Krankenhaus geweint. Also die erste Nacht war schrecklich mit ihr. [...] Am nächsten Morgen hatte sie dann starkes Fieber und eine starke Gelbsucht", erzählt sie ehrlich.

Mittlerweile hat sich die Lage jedoch beruhigt und Valdrina ist wieder in der Lage, ihre Tochter zu stillen. "Ich finde es immer noch sehr schwer, auch mit Stillhütchen", gibt Valdrina jedoch zu. Sie müsse sich erst an die ganze Situation gewöhnen.

