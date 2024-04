Valdrina und Valdet Haziri sind wieder Eltern geworden!

Valdrina und Valdet Haziri durften ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Die freudige Botschaft verkünden das #CoupleChallenge-Paar nun in Form einer niedlichen Bildreihe auf Instagram. "Hallo Welt, hier bin ich. Mama, Papa und Schwesterchen haben sehnsüchtig auf dich gewartet und nun bist du da", schwärmt die Blondine und fährt fort: "Mit voller Geduld und Liebe warten wir auf dich unser Schatz, Willkommen in unserer Welt."

Auf einem der Schnappschüsse liegen Valdrina und Valdet kuschelnd mit ihrer kleinen Tochter und dem Neugeborenen im Bett. Eine zweite Aufnahme ist umso süßer: Darauf ist zu sehen, wie sich die Eltern und ihre Sprösslinge allesamt an der Hand halten. Das Geschlecht seines Wonneproppens sowie den Namen will das Paar aber wohl erst mal für sich behalten. In der Kommentarspalte versichert die zweifache Mama aber gegenüber ihren Fans: "Freue mich so sehr, euch bald mehr berichten zu können."

Seit dreizehn Jahren gehen die beiden schon gemeinsam durchs Leben. Für die beiden ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Im März 2023 erblickte ihr erstes Töchterchen das Licht der Welt. "In der Schwangerschaft war ich schon unfassbar glücklich und voller Liebe", erklärte Valdrina damals nach der Geburt im Netz und fügt hinzu: "Aber jetzt... jetzt bin ich einfach nur komplett und hoffe, dass dieses Gefühl mein Leben lang anhält."

Instagram / itsvaldet Die Hände von Valdrina und Valdet Haziri sowie ihren Kindern

Instagram / valdetvaldrina Valdrina und Valdet Haziri mit ihrem Baby

