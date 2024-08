Valdet und Valdrina Haziri legen eine Beziehungspause ein

Seit über dreizehn Jahren gehen Valdrina und Valdet Haziri bereits gemeinsam durchs Leben. Die ehemaligen #CoupleChallenge-Kandidaten sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Doch nun scheint das Familienglück zu kriseln. Auf Instagram verkündet Valdrina jetzt: "Wir möchten euch wissen lassen, dass wir uns entschieden haben, eine Beziehungspause einzulegen." Die Entscheidung sei dem Paar nicht leichtgefallen. Doch trotzdem halten sie den Schritt für das Richtige: "Wir glauben, dass sie im Moment das Beste für uns beide ist."

Die Pause soll jedoch nicht endgültig sein. Die Zeit getrennt wollen beide nutzen, um einen freien Kopf zu bekommen. "Wir haben uns entschlossen, eine Pause einzulegen, um Klarheit zu gewinnen und an uns selbst zu arbeiten." Auslöser sei eine schwierige Phase gewesen, durch die sie in den letzten Monaten gegangen sind. Diese Zeit habe ihnen als Paar viel abverlangt. An ihre Fans richten sie zudem dankbare Worte. "Wir schätzen eure Unterstützung und euer Verständnis in dieser Zeit und bitten euch, unsere Privatsphäre zu respektieren."

Die Verkündung der Beziehungspause kommt für einige Fans wahrscheinlich sehr überraschend. Denn erst vor wenigen Monaten feierten die Eheleute einen großen Meilenstein. Im April dieses Jahres begrüßten sie ihre zweite Tochter auf der Welt. Mit einem Foto auf Instagram verkündeten sie die freudigen Neuigkeiten. Dazu schrieben die stolzen Eltern: "Hallo Welt, hier bin ich. Mama, Papa und Schwesterchen haben sehnsüchtig auf dich gewartet und nun bist du da."

Instagram / itsvaldet Valdrina und Valdet Haziri mit ihren zwei Kindern, April 2024

Instagram / valdetvaldrina Valdrina Haziri, Influencerin

