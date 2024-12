Anne Menden und Jörn Schlönvoigt feiern 20 Jahre am GZSZ-Set

Wahre GZSZ-Legenden – seit zwei Jahrzehnten steht das Duo aus Anne Menden (39) und Jörn Schlönvoigt (38) jetzt schon vor der Kamera. "Danke, dass ihr dabei seid!": Zur Feier des Tages postet die TV-Serie viele Rückblicke auf Instagram. Zu sehen sind die beiden in ihren ersten Jahren als Zwillingsduo Emily und Philip mit flotten 2000er-Looks. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon so lange Teil von GZSZ zu sein", betont Jörn im Interview mit RTL. Die Lust an der Arbeit ist den beiden noch nicht vergangen: Für ihn sei jeder Tag am Set etwas ganz Besonderes.

Auch Anne sieht sich in der Sendung bis zum Rentenalter. "Das Jubiläum ist ein Meilenstein in meiner Karriere und in meinem Leben. Ich bin unglaublich dankbar, solange Teil dieser Produktion zu sein", betont die Schauspielerin glücklich. Beide erwähnen im Interview, wie glücklich und stolz sie über die Entwicklung ihrer Rollen seien. Für Anne sei die Unternehmensgründung ihrer Figur ein absolutes Highlight gewesen. "Eines der größten Highlights war definitiv Philips Abschluss als Arzt. Das hat die Figur auf eine neue Ebene gebracht und mich als Schauspieler gefordert", erklärt Jörn zu seinen besonderen Momenten am Set.

Für Anne Menden läuft es ebenso gut am Set wie in der Liebe. Im Oktober gab sie ihre Beziehung zu Reality-Teilnehmer Gustav Masurek (35) preis. Die beiden traten zum ersten Mal beim VAUNET-Event in Berlin auf und bestätigten damit die zahlreichen Gerüchte endgültig. Ihr Partner bekam sogar eine kleine Rolle in der beliebten RTL-Serie. Dort versuchte er mit Annes Rolle als Emily zu flirten.

Anzeige Anzeige

RTL Felix von Jascheroff, Jörn Schlönvoigt und Anne Menden am Set von GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL Anne Menden und Jörn Schlönvoigt am Set von GZSZ im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige