Jörn Schlönvoigt präsentiert stolz seinen trainierten Körper

Jörn Schlönvoigt (38) zeigt, was er hat! Der Schauspieler legt viel Wert auf seine Fitness und ackert regelmäßig im Fitnessstudio. Das Ergebnis seiner harten Trainingseinheiten präsentiert er seinen Fans nun auf Instagram. Dort postet der ehemalige GZSZ-Star ein Foto seines Bodys. Nur in einer blauen Sporthose gekleidet, posiert der TV-Hottie vor dem Spiegel und schaut keck in die Kamera. Seine trainierten Bauchmuskeln sind dabei kaum zu übersehen.

"Der Körper erreicht, was der Geist glaubt", kommentiert er das Bild schlicht. Bei Jörns Fans kommt der Schnappschuss super an – viele Flammen- und Herz-Emojis fluten die Kommentare. "Liebe das Foto. So normal einfach. Toll durchtrainiert", schwärmt eine begeisterte Followerin, während weitere Fans das Bild mit Worten wie "Sexy" oder "Maschine" kommentieren.

Bereits vor einigen Wochen hat Jörn mit RTL über seine Fitnessroutine gesprochen und dabei einen skurrilen Fakt ausgeplaudert: Demnach trainiert der Fitnessfan gerne in Unterhose. "Ich schlafe nur in Unterhose. Und warum soll ich irgendwelche Sportklamotten anziehen, wenn ich zu Hause trainiere?", erklärte er seine Beweggründe und betonte, dass er dadurch nicht nur Zeit spare, sondern auch die Umwelt schone: "Ich wasche viel weniger Sachen dadurch, weil die sind ja eh dann durchgeschwitzt."

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Star

