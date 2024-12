Jörn Schlönvoigt trainiert am liebsten in seiner Unterhose

Jörn Schlönvoigt (38) hat ein ungewöhnliches Fitnessgeheimnis enthüllt: Er trainiert am liebsten nur in Unterhose. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, steht seit rund 20 Jahren vor der Kamera und legt großen Wert auf ein gutes Aussehen und einen fitten Körper. Gegenüber RTL verriet Jörn nun, dass er täglich zu Hause trainiert und dabei auf Sportkleidung verzichtet.

Der Grund für seine minimalistische Kleiderwahl ist simpel und zugleich praktisch: "Ich schlafe nur in Unterhose. Und warum soll ich irgendwelche Sportklamotten anziehen, wenn ich zu Hause trainiere?", erklärt er. Dadurch spare er nicht nur Zeit, sondern tue auch der Umwelt einen Gefallen. "Ich wasche viel weniger Sachen dadurch, weil die sind ja eh dann durchgeschwitzt", fügt er hinzu. Zudem genieße er die zusätzliche Bewegungsfreiheit beim Training ohne lästige Kleidung. "So ist man schön frei", betonte Jörn schmunzelnd.

Neben seinem unkonventionellen Trainingsstil hat Jörn auch weitere Details aus seinem Privatleben preisgegeben. So sei er ein echter Frühaufsteher und beginne seinen Tag bereits gegen fünf Uhr morgens. Abends gehe er dafür schon vor 22:00 Uhr ins Bett. "Mit diesem Lebensstil halte ich mich fit und starte energiegeladen in den Tag", erzählte der Schauspieler. Privat ist Jörn nicht nur für seine Schauspielarbeit bekannt, sondern auch als Familienvater. Diese Rolle scheint ihn zusätzlich zu motivieren, seine Gesundheit an erste Stelle zu setzen.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im August 2024

