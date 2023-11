Adele ist genervt von der Sportbegeisterung ihres Mannes!

Seit rund zwei Jahren gehen Adele Adkins (35) und Rich Paul (41) gemeinsam durchs Leben. Es wird schon länger vermutet, dass die Sängerin und der Sportagent heimlich vor den Traualtar getreten sind. Vor ein paar Tagen soll sie in einer Comedyshow bestätigt haben, dass sie verheiratet ist. Dort soll sie sich auch über ihre Ehe geäußert haben. Das fiel nicht nur positiv aus Adele ist von der Sportbegeisterung ihres Mannes genervt!

Die "Rolling In The Deep"-Sängerin soll laut Mirror bei der Show über ihren Partner und dessen Beruf gewitzelt haben. Der amerikanische Sportexperte müsse alle wichtigen Sportergebnisse im Auge behalten: "Das ganze Wochenende über verfolgt er Spiele", schilderte die "Rolling In The Deep"-Sängerin. Grundsätzlich sei sie ein großer Sportfan, käme aber vor allem bei Football einfach nicht mit den Regeln hinterher. Dann betonte sie: "Ich bin wirklich nicht die beste Ehefrau, wenn es um Football geht, obwohl mein Partner ihn absolut liebt."

Offiziell hat das Paar noch nicht bestätigt, ob es den Bund fürs Leben geschlossen hat. Auf aktuellen Schnappschüssen präsentiert sich die 35-Jährige mehrmals mit einem verdächtigen Klunker an ihrem linken Ringfinger.

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

MEGA Rich Paul und Adele im November 2023

