"Nur benutzt": Ekat Leonova und Timon sollen getrennt sein

Ist schon wieder alles aus? Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (29) schwangen in der diesjährigen Staffel von Let's Dance das Tanzbein. Dabei schien es, als würden zwischen der Profitänzerin und dem Mentalisten auch außerhalb der Tanzfläche ordentlich die Funken sprühen. Nach gemeinsamen Turtelfotos kamen vor wenigen Monaten sogar Gerüchte auf, dass die vermeintlichen Turteltauben zusammenziehen wollen. Doch mit dem Schmieden von Zukunftsplänen ist nun wohl Schluss: Ekaterina und Timon sollen sich getrennt haben!

Wie eine Quelle aus dem engsten Umfeld gegenüber Bild ausgeplaudert hat, sollen die beiden mittlerweile getrennte Wege gehen. Laut der Informationen habe sich Timon wohl von dem Model getrennt. Zudem macht der Insider dem Magier schwere Vorwürfe: "Timon hat Ekat nur benutzt für Aufmerksamkeit und Reichweite. Seine Karriere funktionierte nicht wirklich, seine Shows waren nicht ausverkauft." Während sie ihn aufrichtig geliebt und eine gemeinsame Zukunft mit einer Hochzeit und Kindern geplant habe, habe er keinerlei aufrichtige Gefühle ihr gegenüber gehabt, erklärt der Tippgeber weiter.

Noch im Juni postete die Tänzerin einige Schnappschüsse auf Instagram, die sie breit lächelnd im Bikini am See sitzend zeigten. Dazu schrieb sie: "Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. So glücklich fühle ich mich." Dieser Post folgte auf einige Paparazzi-Fotos, auf denen sie und Timon händchenhaltend durch die Münchner Innenstadt spaziert waren.

Anzeige

Instagram / timonkrause Ekaterina Leonova und Timon Krause

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause

Anzeige

Getty Images Timon Krause und Ektaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Denkt ihr, Ekaterina und Timon werden sich noch persönlich zu den Gerüchten äußern? Ja, auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de