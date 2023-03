Wie verstorbene Mama: Naya Riveras Sohn will schauspielern

Naya Riveras (✝33) Sohn Josey will offenbar in ihre Fußstapfen treten. Bereits im Kindesalter hatte die einstige Seriendarstellerin eine Karriere als Schauspielerin angestrebt. Mit fünf Jahren ist der TV-Star zum ersten Mal für einen Award nominiert worden. Mit der Musical-Serie Glee erlangte sie dann 2009 weltweit an Bekanntheit. Doch im Juli 2020 machten dann tragische Nachrichten die Runde: Naya ist bei einem Bootsausflug mit ihrem Sohn ertrunken. Der Kleine lebt seither bei seinem Vater. Ryan Dorsey (39) verriet nun, dass ihr Sohn Josey wie seine verstorbene Mama später mal Schauspieler werden will.

Im Interview mit E! News erzählte der 39-Jährige von den Plänen seines Kindes. "Er möchte seinen eigenen YouTube-Kanal haben. Er möchte Batman-Szenen nachspielen. Er will, dass ich den Joker spiele und er spielt Batman", plauderte der Schauspieler aus. Das Talent dazu habe der 7-Jährige laut seinem Vater. "Er kann schon Skripte lesen. Ich musste kürzlich eine Szene für ein Vorsprechen üben, die ich zusammen mit einem Kind spielen würde und er hat mir dabei geholfen. Ich habe schon so lange auf diesen Tag gewartet, an dem er mir bei meinen Vorsprechen helfen kann, da wir zusammen wohnen", schwärmte Ryan.

Sein schauspielerisches Talent habe der kleine Josey aber nicht nur zu Hause unter Beweis gestellt. Auch in der Schule lebe er seine künstlerische Ader aus. "Er hat erst vor ein paar Monaten an einer Talentshow in der Schule teilgenommen. Er und sein Freund, sie haben eine kleine Comedy-Nummer aufgeführt. Er hat das Publikum zum Lachen gebracht und sich dabei einfach nur vergnügt", berichtete Ryan stolz.

Instagram / dorseyryan Naya Rivera mit ihrem Sohn

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey mit seinem Sohn Josey

Instagram / nayarivera Naya Rivera (✝33) mit ihrem Sohn Josey

