"Gogglebox"-Star George Gilbey bei Arbeitsunfall gestorben

Erschütternde Nachrichten aus Großbritannien: George Gilbey ist gestorben. Der Brite, der vor allem aus der TV-Show "Gogglebox" und Celebrity Big Brother bekannt ist, hatte am Mittwoch einen fatalen Arbeitsunfall. Wie aus dem Bericht der örtlichen Polizei hervorgeht, arbeitete der 40-Jährige in der Höhe, stürzte und zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu. "Der Rettungsdienst, einschließlich des Luftrettungsdienstes, war vor Ort. Leider verstarb der Mann noch am Unfallort", heißt es in der Erklärung der Polizei, die The Sun vorliegt.

Der tragische Verlust des Briten geht seiner Familie sehr nahe. Ein Freund des Verstorbenen sagt gegenüber The Sun, dass seine Mutter Linda am Boden zerstört ist. "Sie ist unglaublich emotional. George war wie ihr kleiner Schatz." Vor drei Jahren hatte sie bereits ihren Mann, Georges Stiefvater, Pete verloren. Auch die Produzenten von "Gogglebox" trauern um den Verstorbenen. "George war acht Staffeln lang zusammen mit seiner Mutter Linda und seinem Stiefvater Pete Teil der 'Gogglebox'-Familie. Unsere Gedanken und unser tiefes Beileid sind bei Linda, Georges Familie und Freunden in dieser traurigen Zeit. Die Familie hat um Privatsphäre gebeten", heißt es in ihrem Statement auf X.

George war 2013 erstmals mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in der beliebten TV-Show zu sehen. Ein Jahr später nahm er an der britischen Version von Promi Big Brother teil. Er kämpfte sich bis ins Finale und belegte den vierten Platz. Danach kehrte er der Fernsehwelt den Rücken und widmete sich seiner Familie. Er hinterlässt neben seiner Mutter Linda auch seine Freundin Gemma sowie eine siebenjährige Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Gilbey, George Gilbey und Pete McGarry

Anzeige Anzeige

Instagram / georgegilbey George Gilbey mit seiner Tochter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de