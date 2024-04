Unfalltod: George Gilbeys (†) Mutter ist "am Boden zerstört"

George Gilbey hinterlässt eine große Lücke bei seinen Liebsten. Vor wenigen Tagen kam der "Gogglebox"-Star bei einem tragischen Unfall bei der Arbeit ums Leben. Seine Mutter Linda zollt ihm nun mit herzzerreißenden Worten Tribut. "Ich bin am Boden zerstört, er war wie mein bester Freund. Er hatte das beste Herz der Welt. Er war großzügig, witzig und freundlich, mit einem Bündel Charme und eimerweise Persönlichkeit", heißt es in ihrem Statement, das Mirror vorliegt. Nachdem ihr Sohn aus dem Showbusiness ausgestiegen ist, habe er sein Leben "nicht mehr auf die Reihe" bekommen. Auch der Tod seines Stiefvaters Pete habe ihn in den vergangenen drei Jahren sehr belastet.

Doch zuletzt habe er sich sehr bemüht, sein Leben umzukrempeln. George sei erst kürzlich wieder ins Berufsleben eingestiegen. "Er hatte begonnen, ins Fitnessstudio zu gehen und sehr hart zu arbeiten, um für seine Familie gut dazustehen", berichten Freunde gegenüber The Sun. Vor allem für seine Tochter Amelie habe er sich wohl wieder aufraffen wollen. Laut seiner Mutter Linda sei die Siebenjährige seine "ganze Welt" gewesen und er habe "für das kleine Mädchen und dessen Mutter gelebt."

George war am 27. März bei der Arbeit auf einer Baustelle verunglückt. Laut dem Polizeibericht sei der Brite aus großer Höhe gefallen. Der Rettungsdienst hatte ihm jedoch nicht mehr helfen können – der 40-Jährige verstarb noch am Unfallort. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht klar. Wie unter anderem The Standard berichtete, sei "ein Mann in den 40ern aus der Gegend von Witham wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung verhaftet" worden.

George Gilbey mit seiner Tochter

George Gilbey, TV-Star

