Festnahme wegen fahrlässiger Tötung nach George Gilbeys Tod

Neue Entwicklungen im Fall von George Gilbeys Tod. Der "Gogglebox"-Star ist am Mittwoch im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Er soll bei der Arbeit aus großer Höhe gefallen sein. Nun gibt die Polizei von Essex ein Update. "Im Rahmen unserer laufenden Ermittlungen zum Tod eines Mannes in der Campfield Road, Shoebury, haben wir einen Mann in den 40ern aus der Gegend von Witham wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung verhaftet", heißt es in dem Statement, das The Standard vorliegt. Weitere Informationen zu dem Verdächtigen oder seiner Verbindung zu dem Verstorbenen sind nicht bekannt.

Im ersten Bericht der Polizei war die Rede von einem fatalen Arbeitsunfall. "Wir erhielten heute Morgen (27. März) gegen 10:00 Uhr eine Meldung über einen Vorfall in der Campfield Road in Shoebury, bei dem ein Mann, der in der Höhe arbeitete, gestürzt war und sich verletzt hatte. Der Rettungsdienst und die Luftrettung waren vor Ort. Leider verstarb der Mann noch am Unfallort", hieß es. Seitdem ist die Baustelle abgesperrt, gearbeitet wird dort nicht mehr.

George war vor allem durch die TV-Show "Gogglebox" bekannt, an der er mit seiner Mutter Linda sowie seinem Stiefvater teilgenommen hatte, bevor er sich aus der Fernsehwelt zurückzog. Die Produzenten des Formats meldeten sich bereits mit einem rührenden Trauerstatement im Netz. "George war acht Staffeln lang zusammen mit seiner Mutter Linda und seinem Stiefvater Pete Teil der 'Gogglebox'-Familie. Unsere Gedanken und unser tiefes Beileid sind bei Linda, Georges Familie und Freunden in dieser traurigen Zeit. Die Familie hat um Privatsphäre gebeten", schrieben sie auf X.

Instagram / georgegilbey George Gilbey mit seiner Tochter

Getty Images Linda Gilbey, George Gilbey und Pete McGarry

