"Bridgerton" und vieles mehr: Das ist im Mai neu auf Netflix

Netflix-User aufgepasst – der Mai hat einiges zu bieten! Trotz des immer besser werdenden Wetters gibt es bald einige Gründe, lieber auf der Couch zu bleiben, denn der Streamingdienst hat einige Neuheiten in seinem Repertoire. Das Warten hat ein Ende: Endlich erscheint die neue Staffel von Bridgerton! Dieses Mal sucht Penelope Featherington in dem historischen Drama nach der ganz großen Liebe und wird in ein waschechtes Liebesdreieck verstrickt. Wer gute Laune braucht, sollte sich die lustige Sitcom "Letterkenny" direkt am 1. Mai nicht entgehen lassen. Ebenfalls vielversprechend geht "Bodkin" an den Start. In dem Thriller untersucht eine Gruppe von Podcastern das mysteriöse Verschwinden von gleich mehreren Personen. Erst zum Ende des Monats erscheint dann endlich Benedict Cumberbatch' (47) neue Serie "Eric".

Der Filmmonat startet unter anderem mit dem Biopic "Die schöne Rebellin", bei der es um das Leben von Gianna Nannini geht. Nur einen Tag später erblickt dann die neue Komödie "Unfrosted" das Licht der Streamingwelt – und der Cast kann sich sehen lassen! Dieser besteht aus Jerry Seinfeld (70), Hugh Grant (63) und Melissa McCarthy (53). Auch ein wahrer Klassiker wird mit "Eine Frage der Ehre" ins Programm aufgenommen. Weitere Streifen, die man sich nicht entgehen lassen darf, sind "Mother of the Bride" mit Brooke Shields (58), Miranda Cosgrove (30) und Chad Michael Murray (42) sowie "The Great Wall" mit Matt Damon (53) und Pedro Pascal (49). Aber auch Gruselfans kommen mit dem Horror-Klassiker "The Invitation" auf ihre Kosten. Ebenfalls neu wird die Buchverfilmung "Der Gesang der Flusskrebse" auf Netflix aufgenommen.

Dass in der dritten Staffel von "Bridgerton" Penelope im Vordergrund steht, verwunderte einen Großteil der Fans. Immerhin wäre laut der Buchvorlage erst einmal die Figur Benedict mit seiner Geschichte dran gewesen. "Benedict ist eine so lustige Figur und ein solcher Fan-Liebling, dass wir uns wirklich darauf freuen, noch ein bisschen mit ihm zu spielen und ihn noch mehr Spaß haben zu lassen, bevor er sich zur Ruhe setzt", erklärte die Showrunnerin Jess Bromnell gegenüber EW. Stattdessen habe sie das sich bereits angebahnte Knistern zwischen Penelope und Colin erst einmal weiter vertiefen wollen.

ENDA BOWE/NETFLIX Will Forte, Siobhán Cullen und Robyn Cara in "Bodkin"

John P. Johnson / Netflix Hugh Grant in "Unfrosted"

