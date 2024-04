So meisterte Luke Newton die Sexszenen mit Nicola Coughlan

Luke Newton weiß: In gewissen Filmszenen muss einfach die Chemie zwischen den Darstellern stimmen. Für die neue Staffel der Netflix Hit-Serie Bridgerton steht der Schauspieler gleich für mehrere solcher intimen Szenen vor der Kamera – zusammen mit seiner Drehpartnerin Nicola Coughlan (37). Im Interview mit Bustle erzählt Luke jetzt, wie die beiden die gemeinsamen Sexszenen ihrer Charaktere angegangen sind. "In vorherigen Staffeln lernten sich die Hauptdarsteller immer erst zu Drehbeginn kennen. Aber Nic und ich konnten über die vergangenen vier Jahre eine richtige Freundschaft aufbauen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt und hatten ein unglaubliches Team an Intimitätskoordinatoren. So konnten wir einfach ganz befreit spielen", erklärt er.

In der historisch-romantischen Serie geht es hauptsächlich um die Kinder der Familie Bridgerton, die nacheinander die wahre Liebe finden. Sowohl Lukes Charakter Colin Bridgerton, als auch Penelope Featherington, die von Nicola dargestellt wird, spielen seit der ersten Staffel eine große Rolle für den Verlauf der Serie. Mit der Zeit haben sich Tausende von Fans angesammelt, die die Rückkehr der Show schon sehnlichst erwarten. Auf X kann man zahlreiche begeisterte Kommentare lesen. "Jeden Morgen, wenn ich aufwache, und jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, denke ich an 'Bridgerton'", schreibt einer, während ein weiterer meint: "Die dritte Staffel wird so ein Genuss, das weiß ich einfach jetzt schon!" Ein anderer Supporter kommentiert: "Ich kann es ehrlich kaum noch erwarten! Colin ist so sexy!"

Die dritte Staffel verspricht ein Erfolg zu werden, denn die große Romanze zwischen dem Bridgerton und Penelope Featherington wird schon seit der ersten Staffel angeteasert. Aufgrund ihrer vielen verführerischen Liebesszenen sorgte die Serie schon oft für Aufsehen. Die neue Staffel soll wohl sogar noch eine Schippe drauflegen. Das verriet Lukes Co-Star Nicola gegenüber This Morning. Die dritte Staffel wird in zwei Teilen auf Netflix veröffentlicht. Die erste Hälfte kommt bereits am 16. Mai, gefolgt von der zweiten etwa einen Monat später.

Getty Images Luke Newton, 2024

Getty Images "Bridgerton"-Star Luke Newton im Juli 2021

