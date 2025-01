So geht "Rote Rosen"-Star Lena Meckel mit Mom-Shaming um

Seit Lena Meckel (32) im vergangenen Herbst ihr erstes Kind bekam, erlebt sie einen unerwarteten Nebeneffekt: Nachdem sie im Netz mitgeteilt hatte, dass sie ihrem Neugeborenen die Flasche gebe, anstatt zu stillen, wird die Münchnerin viel kritisiert. Auf Instagram berichtet die Schauspielerin nun: "Mom-Shaming existiert leider wirklich. Ich würde mich freuen, wenn wir Mütter da etwas mehr zusammenhalten und jeden so machen lassen, wie er das für richtig hält." Die ehemalige Rote Rosen-Darstellerin verzichte aus "körperlichen und mentalen Gründen" darauf, ihren Nachwuchs zu stillen und wolle sich für diese Entscheidung nicht weiter rechtfertigen müssen.

Lena geht mit den Höhen und Tiefen ihres Familienalltags im Netz sehr offen um. Momentan suchen die TV-Berühmtheit und ihr Partner David Helmut (38) einen Krippenplatz, doch das Bewerbungsverfahren ist umfangreicher, als sie anfänglich vermutet hatten. "Wir haben jetzt ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt und Bewerbungsfotos gemacht – es ist krank. [...] Er soll ja keine 120-Quadratmeter-Wohnung bekommen, wir wollen einfach nur einen Krippenplatz für ihn."

Die 32-Jährige und ihr Mann David verkündeten die Geburt des kleinen Lenny im vergangenen Oktober auf Social Media. Nur wenige Monate vorher traten der Filmregisseur und die Serienbekanntheit in einer intimen Zeremonie vor den Traualtar. Fotos, die die Beauty im Netz postete, zeigen, wie das glückliche Pärchen an seinem großen Tag Hand in Hand strahlt. Lena trägt dabei ein schlichtes, weißes Kleid, während sich ihr Bräutigam in einem weißen Zweireiher und einer schwarzen Anzughose präsentiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meckel, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / davidhelmut Lena Meckel und David Helmut im Oktober 2024

Anzeige Anzeige