Jenny Frankhauser tieftraurig: Sie kann wieder nicht stillen

Jenny Frankhauser (31) hat es sich so sehr gewünscht! Vor rund einem Monat begrüßte die Reality-TV-Bekanntheit ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. Da Jenny nach der Geburt ihres ersten Kindes Probleme mit dem Stillen hatte, wollte ein Follower im Zuge einer Fragerunde auf Instagram wissen, ob es denn bei Baby Nummer zwei besser laufen würde. "Leider nein. Ich habe wirklich alles versucht", entgegnet Jenny daraufhin betrübt. Letztendlich musste sich die Schwester von Daniela Katzenberger (37) geschlagen geben, wie sie weiter erklärt: "Als ich beim Stillen auf dem Spielplatz heulend saß, wusste ich, es hat keinen Sinn mehr. Nach der dritten Woche kaum Milch, entzündeten Milchdrüsen [...] und blutigen Fleischwunden an den Nippeln gab ich es auf."

Bevor Jenny das Handtuch warf, hatte sie versucht, mit allen Mitteln das Stillen ihres zweiten Sohnes zu ermöglichen. Ihrer Community erzählt sie offen und ehrlich, wie die Stillversuche in den ersten Wochen nach der Geburt von Milan abliefen: "Dann haben wir eine extrem harte, komplett schlaflose 'Clusterwoche' hinter uns, in der Milan bis zu 14 Stunden am Stück an meiner Brust war und um jeden Tropfen Milch gekämpft hat." Vergeblich, wie Jenny erläutert: "Die Milch wurde aber nie mehr und Milan nahm immer mehr ab." Ab diesem Zeitpunkt zog die Tochter von Iris Klein (56) dann die Reißleine und entschied sich dazu, ihren Sprössling zuzufüttern.

Bereits vor rund zwei Jahren, als ihr erster Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, stand Jenny vor derselben Problematik: Auch bei Söhnchen Damian wollte das Stillen einfach nicht klappen. "Es hat mit dem Stillen nicht geklappt und das hat mir mein Mamaherz gebrochen. Aber er wird auch mit der Flasche groß und stark", berichtete die einstige Dschungelcamp-Siegerin damals im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser nach der Geburt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennys Offenheit bezüglich ihrer Stillprobleme? Mutig und bewundernswert! Das könnte anderen Müttern helfen. Ich finde, so etwas gehört nicht ins Netz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de