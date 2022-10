"Mamaherz gebrochen": Jenny Frankhauser kann nicht stillen

Diese Erfahrung zu machen, hatte sich Jennifer Frankhauser (30) so sehr gewünscht. Ende September brachte die ehemalige Dschungelkönigin ihr erstes Kind zur Welt. Mit ihrem Partner Steffen König durfte sie einen Sohn willkommen heißen. Der Kleine trägt den Namen Damian Andreas und wurde von seinen Eltern schon sehnlichst erwartet. Unter anderem freute sich Jenny darauf, ihr Baby zu stillen – doch zu ihrer großen Enttäuschung wurde daraus nicht.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde kam ein Follower auf das Thema Stillen zu sprechen. "Es hat mit dem Stillen nicht geklappt und das hat mir mein Mamaherz gebrochen. Aber er wird auch mit der Flasche groß und stark", berichtete Jenny. Dass es so kommen würde, habe Jenny kaum für möglich gehalten. "Ich habe sehr viel geweint deswegen und ich möchte gar nicht näher darauf eingehen oder darüber nachdenken, weil ich versuche, das zu ignorieren", erklärte die Neu-Mama. Jenny habe "viel Geweine" und "viel Verzweiflung" hinter sich, weil sie sich selbst die Schuld gegeben habe.

Neben ihren Problemen beim Stillen geht sie auch mit dem Thema After-Baby-Body offen um. Dieser habe Jenny anfangs irritiert, weil sie nicht, wie es im Netz oft präsentiert wird, direkt wieder einen Sixpack hatte. "Ich dachte, bei mir stimmt was nicht, ich dachte, da ist noch was drin", räumte die Schwester von Daniela Katzenberger (36) in dem Instagram-Q&A ein.

Anzeige

Instagram / _steffenkoenig_ Jenny Frankhauser und Steffen König, Januar 2021

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im September 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser in der 39. Schwangerschaftswoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de