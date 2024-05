Luxuriöses Anwesen: Claudia Schiffer zeigt ihre Landvilla

Das deutsche Topmodel Claudia Schiffer (53) eroberte zu Beginn der 1990er-Jahre die Laufstege auf der ganzen Welt im Sturm. Heute scheint die gebürtige Nordrhein-Westfälin genug von dem schnelllebigen Modelleben zu haben. Ihren Runway-Ruhestand genießt die Muse von Karl Lagerfeld (✝85) nun in einem wunderschönen Landhaus in der britischen Region Oxfordshire. Für das Magazin Vogue öffnet die dreifache Mutter jetzt die Türen zu ihrem beeindruckenden Heim. In einem YouTube-Video präsentiert die ehemalige "Fashion Hero"-Mentorin stolz ihre stilvoll eingerichtete Villa. Neben den riesigen Fensterfronten und eleganten Möbeln fallen dem Zuschauer sofort zahlreiche Bilder und Fotografien an den Wänden ins Auge. Claudia sei eine echte Kunstliebhaberin, macht sie in dem Interview deutlich. "Ich kaufe die Werke, weil sie etwas in mir auslösen, und finde dann den richtigen Platz dafür", erklärt sie freudestrahlend.

In der kunstvollen Villa lebt die 53-Jährige mit ihrem Ehemann, dem Filmregisseur Matthew Vaughn (53) und ihren drei gemeinsamen Kindern Caspar, Clementine und Cosima. Doch sie sind nicht die einzigen Bewohner des schönen Landhauses. Auch Schäferhund Rollo und Kater Chip sind ein wichtiger Bestandteil der Familie, wie sie im Interview betont. Claudias Liebe zu Tieren spiegelt sich auch in der Einrichtung wider. Vor allem Deko-Schildkröten haben es der "Gegen jeden Verdacht"-Schauspielerin offenbar angetan. Vogue verrät sie den süßen Hintergrund: "Schildkröten symbolisieren die Beziehung zwischen meinem Mann und mir, sie stehen für Liebe und Schutz und unsere Familie."

Auch die Küche des Topmodels sorgt für einen echten Hingucker. Diese ist mit zwei großen Kochinseln und einem riesigen Esstisch ausgestattet. Trotzdem stellt das Model sofort lachend klar: "Ich koche nicht – aber ich bin sehr gut im Anrichten und lege Wert auf eine schöne Optik!" Außerdem verbringe sie gern Zeit in der Küche, weil sich dort in einer Keramikschale in Schmetterlingsform ihr geheimer Schokoladenvorrat befinde.

