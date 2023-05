Zur Met Gala: Claudia Schiffer zollt Karl Lagerfeld Tribut

Für Claudia Schiffer (52) bleibt Karl Lagerfeld (✝85) unvergessen. Der Modedesigner starb im Februar 2019. Aber auch jetzt gilt er noch als einer der einflussreichsten Designer überhaupt. Das Motto der diesjährigen Met Gala widmet sich dem Werk des gebürtigen Hamburgers. Claudia gehörte als Model auf dem Laufsteg und vor der Kamera viele Jahre zu den Musen des Modezaren – und sie wird sich immer an Karl erinnern.

"Ich erinnere mich noch, wie Karl zu mir sagte: 'Clooodia, wir müssen zum Met Ball', während er mein Kleid gezeichnet und entworfen hat", erzählt Claudia bei Instagram. Ein paar Wochen später seien sie zusammen nach New York geflogen und erlebten offenbar einen besonderen Abend zusammen: "Die Nacht war voll von Karls lustigen Anekdoten und Modeklatsch. Am Ende des Abends auf dem Heimweg flüsterte er mir auf Deutsch zu: 'Lustig, du weißt, wir sind immer die Einzigen, die nicht trinken. Fräulein Clooodia, was kommt als Nächstes?'"

Für Claudia war Karl aber nicht nur ein Förderer, sondern wohl auch jemand, der ihr geholfen hatte, zu sich selbst zu finden. Kurz nach seinem Tod hatte sie bei Instagram geschrieben: "Karl war mein Zauberstab. Er transformierte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel." Von ihm habe sie alles über Mode, Style und die Fashionbranche gelernt.

Getty Images Claudia Schiffer im Dezember 2021 in London

Getty Images Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer im November 2006

Getty Images Karl Lagerfeld, Modezar

