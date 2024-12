Dieser K-Pop-Star feiert Debüt in Serie "The White Lotus"

Lisa Manobal (27) kann nicht nur singen und extrem gut tanzen, sondern auch schauspielern. Die Sängerin der K-Pop-Girlgroup Blackpink feiert schon bald ihr Schauspieldebüt in der dritten Staffel der beliebten Serie "The White Lotus". Darin verkörpert sie die Rolle der Mook, einer Gesundheitsberaterin im luxuriösen Resort der Show, die in ihrer Heimat Thailand gedreht wurde. Der erste Trailer der neuen Staffel kam bei den sehnsüchtig wartenden Zuschauern gut an. Doch Lisa setzte noch einen drauf: Ihr Instagram-Post mit dem Teaser erhielt mehr Likes als das Originalvideo – nämlich sage und schreibe über 1,23 Millionen!

In dem kleinen Vorgeschmack zeigt sich Lisa sowohl in schlichter Hoteluniform als auch in glamouröser Abendgarderobe – und beweist, wie vielfältig sie ist. Wie häufig man die "Pink Venom"-Interpretin in der dritten Staffel von "The White Lotus" sehen wird, ist noch nicht absehbar, auch die Handlung bleibt weitgehend unter Verschluss. Doch klar ist wohl schon jetzt, dass sich die Fans auf spannende Momente freuen dürfen. Neben Lisa werden nämlich noch zahlreiche weitere Stars zu sehen sein – darunter Natasha Rothwell (44), Carrie Coon, Walton Goggins und Patrick Schwarzenegger (31). Die Serie, die die Geschichten wohlhabender, aber oft dysfunktionaler Hotelgäste erzählt, verspricht einen Mix aus Spannung und Drama vor der exotischen Kulisse Thailands.

Lisa steht bereits seit vielen Jahren im Rampenlicht. Die Thailänderin wurde mit ihren Kolleginnen Jennie Kim (28), Rosé (27) und Kim Jisoo (29) 2016 als Blackpink bekannt. Ihre erste Single, "BOOMBAYAH", hatte die Musikerinnen über Nacht weltberühmt gemacht. Heute gelten sie neben BTS, Stray Kids oder auch aespa als eine der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen der Welt. Alle Blackpink-Musikerinnen sind außerdem solo unterwegs – auch Lisa. Trotz einiger Ängste wagte sie den Schritt zur Solokünstlerin – und das mit Erfolg! 2021 eroberte sie mit ihrer Single "Lalisa" die Charts. In diesem Jahr begeisterte Lisa ihre Fangemeinde mit dem Lied "Rockstar".

Getty Images Lisa Manobal, Mitglied von Blackpink

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

